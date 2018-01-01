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Консулы посетили в СИЗО Москвы всех украинских моряков - омбудсмен

Сегодня, 21:20
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Моряков удерживают в СИЗО Москвы

В среду, 12 декабря, украинские консулы в Москве завершили первые визиты в СИЗО к захваченным в Керченском проливе украинским военным морякам.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня они завершили посещение всех военных моряков, захваченных в плен российским агрессором, а именно - Андрея Шевченко, Владимира Варимеза, Сергея Чулибу, Юрия Будзила и Андрея Драча", - заявила омбудсмен в Facebook.

Консулы проинформировали Денисову, что украинские военнопленные мужественно держатся и не теряют веры в возвращение на Родину. "Знают, что для этого делаются все необходимые шаги как Украиной, так и международным сообществом", - добавила она.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Людмила Денисова Керченский пролив Украинские моряки Омбудсмен Москва Россия

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