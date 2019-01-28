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Аномалия или закономерность

Консул сможет посетить украинских моряков в Лефортово с 31 января - Денисова

Вчера, 18:12
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EPA

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что консул сможет посетить раненых украинских моряков в СИЗО Лефортово с 31 января. 

"Моряки определенное время будут находиться в карантинной зоне, а консул сможет их посетить не раньше 31 января 2019 года", - написала Денисова в Facebook.

По словам омбудсмена, до сих пор отсутствует какая-либо официальная информация о ранениях моряков, оказанной им медицинской помощи и об их физическом состоянии на момент перевода из одного изолятора в другой.

"Нам известно, что у Василия Сороки остаются проблемы с рукой, она имеет отек, ему трудно сгибать пальцы. У Андрея Артеменко осколочные ранения руки и глаз (глаза постоянно слезятся). У Андрея Эйдера до сил пор остаются осколки в обеих ногах, ранения коленного сустава и руки", - рассказала омбудсмен.

Трех раненых моряков - Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку - перевели из СИЗО Матросская тишина в Лефортово. По данным российской стороны, функции организма раненых моряков "полностью восстановлены". Адвокат Илья Новиков опроверг эту информацию.

Омбудсмен Денисова предложила Москве передать раненых украинских моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

Теги:   Украинские моряки Россия Людмила Денисова

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