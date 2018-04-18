Конструкторское бюро Луч опубликовало видео уничтожения ракетой комплекса Ольха заданной цели

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После госиспытаний новый ракетный комплекс будет взят на вооружение украинской армии
Скриншот

После госиспытаний новый ракетный комплекс будет взят на вооружение украинской армии

В Сети появилось видео испытаний украинского ракетного комплекса Ольха, на котором запечатлен момент поражения заданной цели.

Соответствующий ролик опубликовало на своей странице в Facebook конструкторское бюро Луч, входящее в госкорпорацию Укроборонпром.

По завершению государственных испытаний нового комплекса он будет взят на вооружение украинской армии, а оборонная промышленность начнет его серийное производство.

Ранее сообщалось, что конструкторское бюро Южное начало испытания нового ракетного комплекса для армии.

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