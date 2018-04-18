Конструкторское бюро Луч опубликовало видео уничтожения ракетой комплекса Ольха заданной цели

В Сети появилось видео испытаний украинского ракетного комплекса Ольха, на котором запечатлен момент поражения заданной цели.
Соответствующий ролик опубликовало на своей странице в Facebook конструкторское бюро Луч, входящее в госкорпорацию Укроборонпром.
По завершению государственных испытаний нового комплекса он будет взят на вооружение украинской армии, а оборонная промышленность начнет его серийное производство.
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Ранее сообщалось, что конструкторское бюро Южное начало испытания нового ракетного комплекса для армии.
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