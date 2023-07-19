«Продолжаем идти вперед». Тарнавский рассказал о последних успехах Сил обороны на Таврическом направлении
Силы обороны Украины продолжают свое продвижение на Таврическом направлении (Фото:facebook.com/okPivden)
На Таврическом направлении Силы обороны Украины продолжают выбивать захватчиков. За минувшие сутки украинские воины уничтожили более двух рот личного состава и восемь складов боеприпасов армии страны-агрессора РФ.
Об этом в среду, 19 июля, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.
«Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1573 огневых задачи», — заявил бригадный генерал.
Командующий ОСГВ Таврия добавил, что враг потерял более двух рот личного состава убитыми и ранеными.
Было уничтожено 35 единиц военной техники врага:
- танки;
- восемь боевых бронированных машин (ББМ);
- 3 гаубицы 2А65 Мста-Б;
- БПЛА Орлан-10;
- самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация;
- две пушки 2С5 Гиацинт-С;
- две пушки 2А36 Гиацинт-Б;
- РЭБ Поле;
- автомобильная техника.
«Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага», — резюмировал бригадный генерал Тарнавский.
Как сообщает Генштаб ВСУ, за минувшие сутки было ликвидировано 470 российских оккупантов. Общее количество потерь РФ с начала полномасштабного вторжения превысило 239 тысяч российских военнослужащих.