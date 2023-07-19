«Продолжаем идти вперед». Тарнавский рассказал о последних успехах Сил обороны на Таврическом направлении 19 июля, 19:30 Силы обороны Украины продолжают свое продвижение на Таврическом направлении (Фото:facebook.com/okPivden)

На Таврическом направлении Силы обороны Украины продолжают выбивать захватчиков. За минувшие сутки украинские воины уничтожили более двух рот личного состава и восемь складов боеприпасов армии страны-агрессора РФ.

Об этом в среду, 19 июля, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

«Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1573 огневых задачи», — заявил бригадный генерал.

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Командующий ОСГВ Таврия добавил, что враг потерял более двух рот личного состава убитыми и ранеными.

Было уничтожено 35 единиц военной техники врага:

танки;

восемь боевых бронированных машин ( ББМ);

ББМ); 3 гаубицы 2А65 Мста-Б;

БПЛА Орлан-10;

самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация;

две пушки 2С5 Гиацинт-С;

две пушки 2А36 Гиацинт-Б;

РЭБ Поле;

автомобильная техника.

«Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага», — резюмировал бригадный генерал Тарнавский.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за минувшие сутки было ликвидировано 470 российских оккупантов. Общее количество потерь РФ с начала полномасштабного вторжения превысило 239 тысяч российских военнослужащих.