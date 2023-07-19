«Продолжаем идти вперед». Тарнавский рассказал о последних успехах Сил обороны на Таврическом направлении

19 июля, 19:30
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Силы обороны Украины продолжают свое продвижение на Таврическом направлении (Фото:facebook.com/okPivden)

Силы обороны Украины продолжают свое продвижение на Таврическом направлении (Фото:facebook.com/okPivden)

На Таврическом направлении Силы обороны Украины продолжают выбивать захватчиков. За минувшие сутки украинские воины уничтожили более двух рот личного состава и восемь складов боеприпасов армии страны-агрессора РФ.

Об этом в среду, 19 июля, сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

«Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1573 огневых задачи», — заявил бригадный генерал.

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Командующий ОСГВ Таврия добавил, что враг потерял более двух рот личного состава убитыми и ранеными.

Было уничтожено 35 единиц военной техники врага:

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  • танки;
  • восемь боевых бронированных машин (ББМ);
  • 3 гаубицы 2А65 Мста-Б;
  • БПЛА Орлан-10;
  • самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация;
  • две пушки 2С5 Гиацинт-С;
  • две пушки 2А36 Гиацинт-Б;
  • РЭБ Поле;
  • автомобильная техника.

«Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага», — резюмировал бригадный генерал Тарнавский.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за минувшие сутки было ликвидировано 470 российских оккупантов. Общее количество потерь РФ с начала полномасштабного вторжения превысило 239 тысяч российских военнослужащих.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Александр Тарнавский

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