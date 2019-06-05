Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет Вчера, 18:39 Цей матеріал також доступний українською Конституционный Суд Украины — официальная страница Конституционный Суд Украины — официальная страница

Конституционный суд Украины признал неконституционным положение пенсионного законодательства относительно установления минимально необходимого возраста для начисления пенсии по выслуге лет.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Конституционный суд признал не соответствующими Конституции Украины положения пункта „а“ статьи 54, статьи 55 закона Украины „О пенсионном обеспечении“ от 5 ноября 1991 года № 1788-ХII с изменениями, внесенными законами Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения“ от 2 марта 2015 года № 213-VIII, „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины“ от 24 декабря 2015 года № 911-VIII», — говорится в заявлении.

В частности, решением суда признано неконституционным установление 50-летнего порога для работников летного и летно-испытательного состава и 55-летнего порога для работников образования, здравоохранения и социального обеспечения, артистов театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов.

Согласно объяснению, установление условия о достижении минимально необходимого возраста для назначения пенсии по выслуге лет «нивелирует сущность права на социальную защиту, не соответствует конституционным принципам социального государства».