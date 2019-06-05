Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
Конституционный суд Украины признал неконституционным положение пенсионного законодательства относительно установления минимально необходимого возраста для начисления пенсии по выслуге лет.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Конституционный суд признал не соответствующими Конституции Украины положения пункта „а“ статьи 54, статьи 55 закона Украины „О пенсионном обеспечении“ от 5 ноября 1991 года № 1788-ХII с изменениями, внесенными законами Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения“ от 2 марта 2015 года № 213-VIII, „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины“ от 24 декабря 2015 года № 911-VIII», — говорится в заявлении.
В частности, решением суда признано неконституционным установление 50-летнего порога для работников летного и летно-испытательного состава и 55-летнего порога для работников образования, здравоохранения и социального обеспечения, артистов театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов.
Согласно объяснению, установление условия о достижении минимально необходимого возраста для назначения пенсии по выслуге лет «нивелирует сущность права на социальную защиту, не соответствует конституционным принципам социального государства».