«Битва за город еще не началась». Жирохов рассказал, как враг хочет взять в осаду Константиновку и от чего это будет зависеть

8 января, 11:54
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Передовой город Константиновка в Донецкой области поврежден в результате российских бомбардировок, 18 декабря 2025 год. (Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces)

Передовой город Константиновка в Донецкой области поврежден в результате российских бомбардировок, 18 декабря 2025 год. (Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces)

Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал в эфире Radio NV о планах врага относительно Константиновки.

По его словам, дальнейшее наступление на этот город будет зависеть от потерь россиян:

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«Или они будут наступать широким фронтом, или где-то узко прорывать нашу оборону. И то, и то они использовали. Помним Авдеевку, и помним широкое наступление, условно говоря, на Угледар или Марьинку. То есть все будет зависеть от того, сколько у них будет сил, если дойдет до битвы за Константиновку», — рассказал Жирохов.

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Редактор: Анастасия Созоновая

Теги:   Радио NV Война России против Украины Константиновка Угледар Марьинка

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