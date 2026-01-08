«Битва за город еще не началась». Жирохов рассказал, как враг хочет взять в осаду Константиновку и от чего это будет зависеть
Передовой город Константиновка в Донецкой области поврежден в результате российских бомбардировок, 18 декабря 2025 год. (Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces)
Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал в эфире Radio NV о планах врага относительно Константиновки.
По его словам, дальнейшее наступление на этот город будет зависеть от потерь россиян:
«Или они будут наступать широким фронтом, или где-то узко прорывать нашу оборону. И то, и то они использовали. Помним Авдеевку, и помним широкое наступление, условно говоря, на Угледар или Марьинку. То есть все будет зависеть от того, сколько у них будет сил, если дойдет до битвы за Константиновку», — рассказал Жирохов.