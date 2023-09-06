«Намеренно прицельно ударили по рынку». Зеленский заявил, что россияне убили 17 человек в Константиновке из-за неудач на фронте 6 сентября, 20:24 Последствия удара РФ по Константиновке, 6 сентября 2023 год (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты намеренно ударили по гражданскому объекту в городе Константиновке Донецкой области из-за неудач своей армии на поле боя.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Глава государства отметил, что Константиновка — это гражданский город, в котором нет воинских частей, а удар РФ по городу был преднамеренный.



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«Я был много раз в Константиновке со своей командой. И кто знает этот город и прекрасно ориентируется, что это гражданский город. Там нет воинских частей и близко. Удар преднамеренный», — отметил президент.



Зеленский сказал, что оккупанты всегда бьют по гражданским объектам, когда Силы обороны Украины успешно продвигаются на фронте.



«Мы понимаем, что они делают — то же, что и раньше. Когда происходят те или иные положительные наступательные шаги украинских Сил обороны, в том направлении всегда россияне бьют по гражданским людям и гражданским объектам. Куда достают теми или иными видами ракет или артиллерии», — подчеркнул президент.



Зеленский также отметил, что на теракт уже есть ответ российских оккупантов.



«Я знаю, что уже есть заявления с российской стороны, какой-то наш самолет, что-то не туда он попал — абсолютная ложь. Мы понимаем, что там происходит, из каких видов (оружия — ред.) они ударили по нам. Они всегда бьют в этом регионе, а сейчас они намеренно прицельно ударили по рынку», — подытожил глава государства.

В среду, 6 сентября, российские оккупанты с использованием артиллерии обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате артобстрела российскими оккупантами погибли 17 человек, пострадали 32.