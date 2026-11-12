Константиновка практически полностью находится под контролем ВСУ , несмотря на попытки российских войск проникнуть в город и подготовить его оккупацию. Украинские военные отражают атаки противника, который также пытается обойти населенный пункт и создать угрозу окружения.

Об этом сообщили аналитики Deep State, комментируя заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы установленном РФ контроле над городом и предложении провести там гуманитарную миссию.

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По данным аналитиков, ситуация в городе чрезвычайно сложная, ведь за него ведутся активные бои. Противник осуществляет проникновение и пытается собрать свои силы для оккупации, но украинские военные дают отпор этим попыткам и прилагают все усилия, чтобы удержать населенный пункт.

В Deep State подчеркнули, что противник пытается обойти город и окружить группировку украинских бойцов, находящуюся там. Этому также пытаются противодействовать.

«Однако стоит отметить, что лучшая гуманитарная миссия в Константиновке будет осуществлена в виде прекращения штурмовых действий московитами и остановки полного разрушения города в результате обстрелов, которые они ведут из-за невозможности захватить населённый пункт. Все остальные попытки — это лицемерие, которым прикрывается Путин, чтобы воспользоваться ситуацией в своих интересах на поле боя. На такое ни в коем случае соглашаться нельзя», — заявили в Deep State.

Они подытожили, что битва за Константиновку продолжается.

12 ноября в Офисе президента Украины заявили, что Россия может использовать возможную гуманитарную операцию в Константиновке Донецкой области, чтобы провести ротацию своих военных и завезти технику.

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Такое мнение высказал журналистам советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин. По словам Литвина, россияне уже поступали подобным образом во время гуманитарной операции в Олешках.

12 ноября во время встречи со спецпосланцами США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова организовать гуманитарную миссию по эвакуации людей из Константиновки по аналогии с Олешками.

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Диктатор утверждал, что Россия якобы контролирует город, и предложил привлечь к организации миссии омбудсменов Украины и РФ.

Впрочем, заявления начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о захвате Константиновки ещё 17 октября опроверг представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. По его словам, в городе продолжаются бои.