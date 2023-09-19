«Трагическая неудача». Удар по рынку в Константиновке был нанесен ракетой украинской ПВО — NYT 19 сентября, 10:53 Последствия обстрела Константиновки 6 сентября (Фото:pgo_gov_ua/Telegram)

Ракетный удар 6 сентября по рынку в Константиновке, когда 16 человек погибли и 37 получили ранения, стал результатом неисправности ракеты украинской ПВО, выпущенной из ЗРК Бук, сообщает газета The New York Times.

Доказательства, собранные и проанализированные газетой, включают найденные осколки ракеты, спутниковые снимки, свидетельства очевидцев и публикации в социальных сетях.

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Отмечается, что удар был «трагической неудачей». Некоторые эксперты отмечают, что такие ракеты могут сбиваться с курса по разным причинам, в частности из-за неисправности электроники.

Одним из собранных доказательств являются записи с камер наблюдения, на которых видно, что ракета влетела в Константиновку со стороны подконтрольной Украине территории.

За несколько минут до удара видно отражение ракеты в момент, когда она пролетает над двумя припаркованными автомобилями. По словам эксперта по взрывчатке и данным анализа издания Times, кратер от удара ракеты и повреждения, образовавшиеся от точки детонации, соответствуют ракете, которая летела с северо-западного направления.

Другие доказательства показывают, что за несколько минут до удара украинские военные выпустили две ракеты класса земля-воздух в сторону российской линии фронта из города Дружковка, что находится в 16 километрах к северо-западу от Константиновки.

Сообщается, что журналисты The Times находились в Дружковке в момент, когда в 14:00 услышали запуск ракеты, а через несколько минут — второй. Один из членов команды случайно записал первый запуск в голосовом сообщении.

Жители Дружковки в местных Telegram-каналах также сообщали о запусках ракет и описали их как «аномально громкие» и не похожие на те, к которым они привыкли. Газета отмечает, что такое описание соответствует свидетельствам очевидцев во время предыдущих запусков из ЗРК Бук.

При этом время запусков, о которых сообщали жители Дружковки, согласуется со временем попадания ракеты по рынку в Константиновке около 14:04.

Газета отмечает, что двое свидетелей, с которыми удалось пообщаться The Times, сказали, что видели ракеты, выпущенные из Дружковки в направлении российской линии фронта примерно в то время, когда был нанесен удар по рынку.

Один из собеседников сказал, что видел, как ракеты направлялись в направлении Константиновки.

Украинский военный, который находился в это время в Дружковке, на условиях анонимности сказал, что также слышал два запуска ракет примерно в то же время.

Другой свидетель сказал, что ракеты были запущены с полей на окраинах города — места, которое, по словам жителей, используется украинскими военными и с которого они ранее наблюдали запуск ракет ПВО. Журналисты Times посетили это место и увидели окопы, мусорные ямы и следы от гусениц, что свидетельствует о недавнем пребывании там военных.

NYT сообщает, что одним из ключевых доказательств также являются следы поджогов, которые были зафиксированы на спутниковых снимках вокруг окопов в день удара, что может указывать на то, что это место использовалось для запуска ракет, поскольку ракеты ПВО наземного базирования запускаются с задней части транспортного средства и сжигают землю вокруг него во время запуска.

По сообщениям украинских властей, во время удара по Константиновке российские войска применили ракету, выпущенную из ЗРК С-300, но, по данным газеты, эта ракета несет другую боеголовку, чем та, что разорвалась в Константиновке.

При этом размеры отверстий, которые образовались в результате удара, и фрагментов ракеты, найденных на месте происшествия, соответствуют по размеру и форме ракете 9M38, которая запускается именно из ЗРК Бук.

Некоторые отверстия имеют ширину менее 10 миллиметров, а другие немного больше. 9M38 содержит сплошные металлические кубические фрагменты двух разных размеров: восемь миллиметров и 13 миллиметров в поперечнике.

Журналист The Times также просмотрел другие фрагменты ракет, изъятые из многих мест попаданий в Украине, которые были выпущены из российских систем С-300, С-400 и Бук, а также двух различных американских систем ПВО. Их формы и размеры показывают, что удар по Константиновке, скорее всего, был нанесен именно ракетой 9M38.

Двое военных экспертов, пожелавших остаться анонимными, пришли к такому же выводу и заявили, что осколки и повреждения на месте удара больше всего соответствуют ракете 9M38.

NYT пишет, что непонятно, почему ракета, максимальная дальность которой составляет более 27 км, могла упасть в Константиновке. Вероятно, она вышла из строя и упала, не достигнув своей цели.

Отмечается, что ракета, скорее всего, приземлилась с неизрасходованным топливом в ракетном двигателе, которое могло бы детонировать или сгореть уже после удара. Это могло бы объяснить большие выжженные следы на рынке.

6 сентября по рынку в Константиновке попала ракета. В результате удара погибли 16 человек, 37 получили ранения. Тогда отмечалось, что есть несколько версий относительно типа вооружения, которым был нанесен удар, в частности артиллерийский обстрел.