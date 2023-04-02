По меньшей мере три человека погибли в результате утренних обстрелов Константиновки Донецкой области 2 апреля, 11:44 Россияне обстреляли Константиновку Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

По меньшей мере три человека погибли, шесть ранены в результате российских обстрелов Константиновки Донецкой области утром в воскресенье, 2 апреля.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, россияне утром обстреляли центральную часть города. Многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома.

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Глава ОП Андрей Ермак уточняет, что россияне обстреляли город из РСЗО, а также с использованием кассетных боеприпасов.



Пострадавшим предоставляется необходимая помощь. На месте работают спасатели и полиция.

Кириленко добавил, что информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших будет обновляться.