По меньшей мере три человека погибли в результате утренних обстрелов Константиновки Донецкой области

2 апреля, 11:44
Поделиться:
Россияне обстреляли Константиновку Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Россияне обстреляли Константиновку Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

По меньшей мере три человека погибли, шесть ранены в результате российских обстрелов Константиновки Донецкой области утром в воскресенье, 2 апреля.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, россияне утром обстреляли центральную часть города. Многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома.

Видео дня

Глава ОП Андрей Ермак уточняет, что россияне обстреляли город из РСЗО, а также с использованием кассетных боеприпасов.

Пострадавшим предоставляется необходимая помощь. На месте работают спасатели и полиция.

Кириленко добавил, что информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших будет обновляться.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Донецкая область Обстрел Война на Донбассе Павел Кириленко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X