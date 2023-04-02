По меньшей мере три человека погибли в результате утренних обстрелов Константиновки Донецкой области
Россияне обстреляли Константиновку Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Telegram)
По меньшей мере три человека погибли, шесть ранены в результате российских обстрелов Константиновки Донецкой области утром в воскресенье, 2 апреля.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, россияне утром обстреляли центральную часть города. Многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома.
Глава ОП Андрей Ермак уточняет, что россияне обстреляли город из РСЗО, а также с использованием кассетных боеприпасов.
Пострадавшим предоставляется необходимая помощь. На месте работают спасатели и полиция.
Кириленко добавил, что информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших будет обновляться.