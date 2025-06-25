Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV рассказал о ситуации на фронте, в частности, как ВСУ контратакуют на Сумщине и почему РФ, несмотря на возможные продвижения, не удастся захватить в этом году Константиновку.

По словам Поповича, на Запорожье, на юге возможны ограниченные действия армии РФ для улучшения тактического положения, но главными направлениями их наступления на сегодня являются Донецкая и Сумская области.

«Мы слышали о том, что в Сумской области наступление российской армии остановлено, и мы это видим. Где-то наши войска отодвигают россиян, контратакуют, освобождают населенные пункты, в частности Андреевку. Зато россияне пытаются давиться еще в Юнаковке, там сейчас идут встречные бои за сам населенный пункт», — отметил Попович.