Константиновка в Донецкой области оказалась в эпицентре одного из этапов российского наступления: город частично окружен, почти каждое движение украинских военных находится под прицелом дронов, а эвакуация гражданских и раненых стала почти невозможной, сообщает The New York Times .

Несмотря на это, Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону, используя другие тактики — от аэродоставки медикаментов до эвакуации роботизированными машинами.

Реклама

Газета отмечает, что Константиновка является одной из главных целей российских оккупантов. Этот город практически является воротами к цепи населенных пунктов, образующих последний крупный оборонительный рубеж Украины в Донецкой области. Если Константиновка падет, почти все города на север окажутся в радиусе поражения российских дронов. Это приблизит Москву к ее давней цели — полному захвату Донецкой области.

Российские войска создали углубление в около 16 км вокруг украинских подразделений, которые защищают Константиновку, частично окружив их с востока, юга и запада.

По словам шести украинских военнослужащих и офицеров, воюющих в этом районе, почти каждое движение в этой зоне круглосуточно отслеживается и атакуется российскими дронами. Бойцы часто остаются без ротации в течение нескольких недель, не имея возможности эвакуировать раненых.

«Очень сложно доставлять припасы, проводить ротацию — да и вообще делать что-либо», — рассказал газете Макас, офицер 12-й бригады специального назначения Азов.

NYT отмечает, что сейчас Украина готовится к штурму Константиновки, однако битва может длиться месяцами. Вопрос в том, пойдет ли Москва на лобовую атаку, как это было в Бахмуте в 2023 году, или попытается замкнуть котел в клещах, чтобы заставить украинцев отступить — по той же стратегии, которую она применила во время захвата Авдеевки в прошлом году.

Украинские военные добавляют, что расширенные возможности России постоянно наносить удары дронами дают ей преимущество, которого она не имела во время предыдущих наступлений.

«Раньше они могли попадать по целям на расстоянии двух-трех километров. Сейчас они наносят удары каждые 10−20 минут на стабильном расстоянии 15 километров от линии фронта. Все в этом 15-километровом радиусе — уничтожается», — сказал Александр, командир подразделения беспилотных систем 93-й бригады.

По словам военных, поворотным моментом в новой беспилотной тактике России стал Рубикон — элитное подразделение российских операторов БПЛА.

Эта группа заявила о себе в этом году в Курской области, где помогла остановить наступление украинских сил, подрезав логистику непрерывными ударами дронов. Впоследствии Рубикон передислоцировался в район Константиновки этой весной и начал действовать по той же тактике — систематически атакуя дороги, транспорт и антенны.

«Игра изменилась, когда они появились здесь», — сказала Ребекка Мацировская, американский волонтер, которая возглавляет медицинское подразделение батальона в составе 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ребекка рассказала, что готовит маленькие пакеты с антибиотиками, которые затем сбрасывают с дронов для тех, кто застрял на передовой. Это один из немногих способов оказать помощь раненым, когда эвакуация стала почти невозможной.

Она собирает больше пакетов, чем нужно, предвидя, что некоторые дроны будут сбиты или они выйдут из строя из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.

«Бывало, я отправляла медицинский пакет, и дрон просто падал. Тогда я готовила еще один, и еще один — пока хоть один наконец не долетал», — добавила Ребекка.

Российские дроновые атаки вокруг Константиновки происходят настолько часто, что украинские военные очень долго не могут выйти из укрытий.

«Шутим, что сейчас даже сходить в туалет — это практически героический поступок», — сказал Николай, военный, который воюет на юго-восток от города.

Председатель Донецкой областной военной администрации в прошлом месяце призвал гражданских эвакуироваться, назвав это «делом выживания». Однако господство России в воздухе значительно усложняет эвакуацию нескольких тысяч гражданских, которые до сих пор проживают в Константиновке.

Волонтер Евгений Ткачев рассказывает, что раньше подъезжал на своем пикапе к линии фронта на расстояние до 8 км. Сейчас он редко приближается ближе, чем на 16 км, и перешел на менее заметное авто, чтобы не попасть в поле зрения российских дронов.

На дороге, по которой едет Евгений в Константиновку, видны следы российских ударов: вдоль нее стоят сгоревшие автомобили и разрушенные здания. На одном из отрезков дороги натянута большая сетка, предназначенная для перехвата вражеских дронов. На северном въезде в город с моста свисает баннер с надписью: «Добро пожаловать в ад».

Российские войска часто применяют массированные удары по городам, чтобы ослабить украинскую оборону перед наступлением. Макас, офицер 12-й бригады Азов, отметил, что не ожидает прямого штурма Константиновки, который мог бы втянуть россиян в кровавые уличные бои.

Вместо этого, по его словам, Россия будет пытаться обходить город, наступая с двух краев котла на север, прежде чем сомкнуть клещи вокруг Константиновки.