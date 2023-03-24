Войска РФ нанесли удар по Константиновке: одна из ракет С-300 попала в пункт несокрушимости, погибли переселенцы 24 марта, 08:58 Под завалами в Константиновке погибли три женщины (Фото:Прокуратура Донецкой области)

В ночь на пятницу, 24 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области, погибли три человека.

Как сообщили в Офиса генпрокурора, одна из ракет С-300 попала в пункт несокрушимости, другая упала рядом.

Под завалами погибли три женщины, они были внутренне перемещенными лицами из Бахмута, Часового Яра и села Опытное Покровского района.

Видео дня

Еще два человека получили телесные повреждения разной степени тяжести.

На месте работают правоохранители.

Фото: Прокуратура Донецкой области

Фото: Прокуратура Донецкой области

Ситуация в Донецкой области остается самой сложной. Украинские военные сдерживают наступление оккупационных войск РФ в районе Бахмута, пресекая попытки оккупантов продвинуться дальше. ВСУ контролируют трассу на Константиновку.

16 марта российские военные обстреляли Константиновку из РСЗО Ураган и ранили шесть человек. Тогда пострадал иностранный волонтер.



