Пресофицер 24 ОМБр сбил российский FPV-дрон, атаковавший иностранную съемочную группу в Константиновке — видео
Пресс-офицер 24 ОМБр спас журналистку и побратимов, сбив российский дрон (Фото: Скриншот видео/24 ОМБр имени короля Даниила)
Пресофицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила сбил российский FPV-дрон, который пытался атаковать иностранную съемочную группу над церковью в Константиновке.
Видео сбития дрона обнародовала 24 ОМБр во вторник, 28 октября.
Инцидент произошел во время сопровождения журналистки нидерландского издания Het Nederlands Dagblad. Репортер документировала разрушения Свято-Успенского храма, вызванные российским обстрелом.
В этот момент вражеский FPV-дрон приближался к съемочной группе. Пресофицер 24 бригады Олег Петрасюк вовремя заметил угрозу и уничтожил дрон из автомата. Это сохранило жизнь побратимов и журналистки.
25 октября артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода впервые взяли пленного, который должен был провести российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в Константиновку.
Военные отметили, что этот случай стал первым для их подразделения, а возможно, даже первым в истории войны, когда артиллеристы захватили вражеского пленного.