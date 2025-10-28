Пресофицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила сбил российский FPV-дрон, который пытался атаковать иностранную съемочную группу над церковью в Константиновке .

Видео сбития дрона обнародовала 24 ОМБр во вторник, 28 октября.

Инцидент произошел во время сопровождения журналистки нидерландского издания Het Nederlands Dagblad. Репортер документировала разрушения Свято-Успенского храма, вызванные российским обстрелом.

В этот момент вражеский FPV-дрон приближался к съемочной группе. Пресофицер 24 бригады Олег Петрасюк вовремя заметил угрозу и уничтожил дрон из автомата. Это сохранило жизнь побратимов и журналистки.

25 октября артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода впервые взяли пленного, который должен был провести российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в Константиновку.

Военные отметили, что этот случай стал первым для их подразделения, а возможно, даже первым в истории войны, когда артиллеристы захватили вражеского пленного.