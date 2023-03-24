Ракетный удар по пункту несокрушимости в Константиновке: количество погибших возросло до пяти 24 марта, 10:27 Пять человек стали жертвами ракетного удара РФ по Константиновке (Фото:ГСЧС)

В результате российского ракетного удара по Константиновке Донецкой области количество погибших возросло до пяти.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Во время проведения аварийно-спасательных работ одного человека спасли. И из-под завалов спасатели достали тела трех погибших женщин.

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Всего в результате атаки погибли пять человек: три женщины и двое мужчин.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 24 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Одна из ракет С-300 попала в пункт несокрушимости, другая упала рядом.