«Общество получит ответ, что произошло». В Офисе президента прокомментировали публикацию NYT об ударе по Константиновке 19 сентября, 14:04 Константиновка после удара 6 сентября, в результате которого погибли 16 человек, а еще более 30 получили ранения (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

После публикации The New York Times о расследовании удара по Константиновке в Офисе президента заявили, что украинское общество «точно получит ответ на вопрос, что именно там произошло».

Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк написал в Telegram.

По его словам, материал в иностранной прессе, в котором сомневаются в причастности России к атаке, способствует «росту конспирологических теорий». Поэтому для выяснений обстоятельств удара по Константиновке понадобится дополнительная юридическая оценка со стороны следственных органов, заявил Подоляк.

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«Общество точно получит ответ, что случилось в Константиновке. Как и в тысячах других случаев российских ударов по нашей стране в рамках неспровоцированной войны[…] Не следует забывать: это Россия начала вторжение в Украину и именно Россия ответственна за то, что принесла войну в нашу страну. И именно Россия регулярно наносит массированные ракетные, бомбовые и беспилотные удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Украина же ведет исключительно оборонительные действия, защищает себя и свои территории», — говорится в посте.

Советник главы ОП напомнил, что правоохранительные органы Украины по умолчанию проводят основательное и детальное расследование каждой атаки в рамках фиксации и документации российских военных преступлений. В частности, они изучают и обстоятельства удара по Константиновке.

19 сентября NYT опубликовала расследование, в котором утверждает, что ракетный удар 6 сентября по рынку в Константиновке, когда погибли 16 человек и еще 37 получили ранения, якобы стал результатом неисправности ракеты украинской ПВО, выпущенной из ЗРК Бук. Журналисты назвали это «трагической неудачей», а некоторые эксперты говорят, что такие ракеты могут сбиваться с курса по разным причинам, в том числе из-за неисправности электроники.

В Страткоме ВСУ заявили, что СБУ начала уголовное производство, и просят дождаться официальных результатов расследования. После атаки в полиции говорили, что есть несколько версий относительно типа вооружения, которым был нанесен удар, в частности не исключали артиллерийский обстрел.