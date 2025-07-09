Российские оккупанты нанесли авиаудар по Константиновке в Донецкой области, трое погибших — МВД
Россияне 9 июля обстреляли Константиновку в Донецкой области (Фото: ГСЧС Украины / Telegram)
В среду, 9 июля, российские оккупанты нанесли авиаудар по городу Константиновка в Донецкой области. Поврежден 21 частный жилой дом, трое погибших и один раненый.
Об этом сообщили в МВД Украины в Telegram.
Как отметили в ведомстве, также россияне повредили инфраструктурный объект, было полностью разрушено одноэтажное административное здание. Под завалами этого здания находились люди.
Во время проведения аварийно-спасательных работ спасатели достали тела двух погибших мужчин. Для этого было разобрано более 20 тонн разрушенных строительных конструкций.
Также пожарные ликвидировали пожары в четырех частных домах.
В ГСЧС Украины добавили, что сейчас работы на местах попаданий завершили.
Ранее 9 июля глава ОВА Вадим Филашкин заявил, что в Донецкой области в результате российских обстрелов дронами и авиаударов погибли восемь человек, еще трое — получили ранения.
Филашкин призвал жителей области эвакуироваться.
Ранее глава ОВА сообщил, что за 8 июля армия РФ убила трех жителей Донетчины: двух — в Белицком и одного — в Новом Донбассе.