В среду, 9 июля, российские оккупанты нанесли авиаудар по городу Константиновка в Донецкой области . Поврежден 21 частный жилой дом, трое погибших и один раненый.

Об этом сообщили в МВД Украины в Telegram.

Как отметили в ведомстве, также россияне повредили инфраструктурный объект, было полностью разрушено одноэтажное административное здание. Под завалами этого здания находились люди.

Реклама

Фото: ГСЧС Украины / Telegram

Во время проведения аварийно-спасательных работ спасатели достали тела двух погибших мужчин. Для этого было разобрано более 20 тонн разрушенных строительных конструкций.

Также пожарные ликвидировали пожары в четырех частных домах.

Фото: ГСЧС Украины / Telegram

Фото: ГСЧС Украины / Telegram

В ГСЧС Украины добавили, что сейчас работы на местах попаданий завершили.

Ранее 9 июля глава ОВА Вадим Филашкин заявил, что в Донецкой области в результате российских обстрелов дронами и авиаударов погибли восемь человек, еще трое — получили ранения.

Филашкин призвал жителей области эвакуироваться.

Ранее глава ОВА сообщил, что за 8 июля армия РФ убила трех жителей Донетчины: двух — в Белицком и одного — в Новом Донбассе.