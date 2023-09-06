«Полномасштабная бесчеловечность». Зеленский показал момент удара оккупантов по рынку в Константиновке 6 сентября, 15:51 Момент российского ракетного удара по Константиновке, 6 сентября 2023 года (Фото:скриншот видео / Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео ракетного удара российских оккупантов по Константиновке Донецкой области днем в среду, 6 сентября.

«Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то русским, это значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность», — написал глава государства в Telegram и показал кадры последствий российской атаки по мирным жителям.



Видео дня

По состоянию на 15:40 известно о 16 погибших и большом числе раненых в Константиновке. Россияне ударили по району с рынком, магазинами и аптекой.

«Ничем не провинившиеся люди… К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных. Как можно быстрее надо победить это российское зло», — добавил Зеленский.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, известно о по меньшей мере 20 раненых, среди погибших один ребенок. Глава МВД Игорь Клименко позже сообщил о 16 погибших и 28 раненых, среди которых спасатель.

На месте российского удара идет поисково-спасательная операция и разбор завалов, пожар на площади 300 кв. м ликвидировали, пострадали около 30 торговых павильонов.