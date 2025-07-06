Россияне нанесли комбинированные удары по Константиновке, погибли четыре человека

В воскресенье, 6 июля, россияне нанесли удар по жилой застройке в Константиновке Донецкой области. Оккупанты применили ФАБ-250 с модулем УМПК. В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Также в результате российского обстрела 63-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение. Как отметили в прокуратуре, пострадавшие находились на улице.

Через 10 минут после первого удара, россияне FPV-дроном атаковали гражданское авто, в котором находились супруги — 39-летняя женщина и 40-летний мужчина. Они получили ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме этого, в результате атаки повреждения получили 15 частных и многоквартирных домов, линии электропередач и автомобиль.

Фото: Донецкая областная прокуратура / Telegram

25 июня глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявлял, что Константиновка находится на грани гуманитарной катастрофы. Он писал, что почти половина города осталась без света из-за обстрелов страны-агрессора России. Вода подается один раз в сутки с 17:00 до 20:00.