В Донецкой ОГА заявили, что Константиновка находится на грани гуманитарной катастрофы из-за российских обстрелов

25 июня, 13:37
Автомобиль рядом с жилыми домами, поврежденными в результате российских ударов, Константиновка, июнь 2025 года (Фото: REUTERS/Serhii Korovainyi)

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин заявил, что город Константиновка находится на грани гуманитарной катастрофы.

В своем Telegram-канале он написал, что почти половина города осталась без света из-за обстрелов страны-агрессора России.

По его словам, в Сантуриновке 1,9 тыс. домов остаются без газа, восстановить его подачу пока невозможно. Водоснабжение подается один раз в сутки с 17:00 до 20:00.

Филашкин отметил, что движение пригородных автобусов отменено из-за ударов российских дронов. Пригородный маршрут до Дружковки работает ограниченно.

В ОВА отметили, что в Константиновке установлено семь резервуаров и 11 емкостей для воды, а также функционируют 12 скважин, шесть из которых с очисткой.

Кроме того, работает пять пунктов несокрушимости, еще два — в режиме ожидания.

Филашкин уточнил, что в городе, несмотря на ситуацию, работают медики, коммунальщики, полиция и власть. Однако РФ системно разрушает критическую инфраструктуру.

«Эвакуация — это не просто выбор. Это вопрос жизни», — добавил он.

16 июня спикер ОСУВ Хортица Виктор Трегубов сообщил, что российские войска пытаются прорвать украинскую оборону в направлении Константиновки и хотят взять город в кольцо с трех направлений.

9 июня журнал The Economist сообщил, что российские офицеры, попавшие в плен к ВСУ, называют летнее наступление РФ «последним рывком», а его основными целями, по данным украинской разведки, станут Константиновка и Покровск Донецкой области.

В конце мая Институт изучения войны (ISW) также писал, что россияне в частности значительно расширили свое выступление на юго-запад от Константиновки Донецкой области, в частности, в районе Торецка.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Война России против Украины Донецкая область Константиновка Российская агрессия Гуманитарная катастрофа

Поделиться:

