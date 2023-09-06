Обстрел Константиновки. Количество пострадавших возросло до 31, под завалами есть люди — Офис генпрокурора 6 сентября, 16:51 Последствия обстрела Константиновки российскими оккупантами в среду, 6 сентября (Фото:pgo_gov_ua/Telegram)

Офис Генерального прокурора (ОГП) Украины сообщает, что в результате артиллерийского обстрела российскими оккупантами города Константиновка Донецкой области количество пострадавших увеличилось до 31 человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в среду, 6 сентября.

По предварительным данным, около 14:00 российские террористы обстреляли один из рынков в центре города. В результате попадания в торговые павильоны поднялся пожар.

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В Офисе генпрокурора добавили, что по состоянию на 16:00 известно о 16 погибших и 31 пострадавшем различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь.

Фото: pgo_gov_ua/Telegram

В пресс-службе ОГП заявили о повреждении 20 магазинов, линии электропередач, админздания и пятого этажа жилого дома. Также сгорели легковые автомобили местных жителей и восемь торговых объектов.

Сейчас на месте обстрела продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами еще находятся люди.

В среду, 6 сентября, российские оккупанты с использованием артиллерии обстреляли город Константиновка Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 16 погибших и большом количестве пострадавших.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, среди жертв российского обстрела — один ребенок.