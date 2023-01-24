Оккупанты днем обстреляли Константиновку: четыре человека ранены, среди них дети

24 января, 14:50
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Константиновка попала под обстрел оккупантов (Фото:pavlokyrylenko_donoda)

Константиновка попала под обстрел оккупантов (Фото:pavlokyrylenko_donoda)

Днем во вторник, 24 января, российские оккупационные войска обстреляли Константиновку в Донецкой области. Четыре человека получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, среди раненых — двое детей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, состояние их здоровья удовлетворительное.

Видео дня

pavlokyrylenko_donoda
Фото: pavlokyrylenko_donoda
pavlokyrylenko_donoda
Фото: pavlokyrylenko_donoda

«В результате обстрела повреждены многоэтажки — точные последствия еще предстоит установить. Это очередной удар по городу, расположенному в относительном тылу. И очередной целенаправленный удар по гражданским», — написал Кириленко.

23 января российские оккупанты из Градов и Ураганов обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

https://www.youtube.com/watch?v=ZWp68QZ2EgY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Константиновка Война России против Украины

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