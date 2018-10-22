Константинополь не разрывает общение с РПЦ. С чем связано такое решение

Вселенский патриарх не будет отвечать на безосновательные и неканонические действия синода русской церкви

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью. На богослужении продолжат поминать Московского патриарха в обычном порядке, говорится в сообщении Вселенского патриархата в Западной Европе. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В сообщении также отмечается, что все православные верующие могут принимать полное участие в церковных таинствах в его парафиях.

Евхаристическое общение

Евхаристическое общение между церквями из-за таких действий не восстановится, сообщил глава информационного отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент.

"Константинопольская патриархия может объявлять что угодно. Мы видим, что она может ссылаться на документы 300-летней давности", - сказал Климент.

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15 октября в Минске Русская православная церковь объявила, что разрывает евхаристическое общение со Вселенским патриархатом за его решение о автокефалии для Украинской православной церкви.

Мудрость и взвешенность

Решение Константинополя о продолжении отношений с Русской православной церковью положительно воспринимаются в Украинской православной церкви Киевского патриархата. Это свидетельствует о мудрости и взвешенности Вселенского патриарха. Об этом сказал пресс-секретарь, архиепископ Евстратий Зоря.

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По его словам, Константинополь не отвечает на безосновательны и неканонические действия синода русской церкви.

Шаг Вселенского патриархата был ожидаемым. Он не обязан прекращать евхаристическое общение с Русской православной церковью в ответ. Наоборот, такое решение может стать шагом к возвращению Московского патриархата, считает президент молодежной ассоциации религиоведов Украины Руслан Халиков. Объединение церквей в Украине уже началось, хотя дату объединительного собора еще не назначили, добавил Руслан Халиков.

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