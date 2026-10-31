Провел 491 день на позиции. Зеленский присвоил звание Героя Украины Константину Власенко, которого эвакуировали дроном с Купянского направления

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату 30-й отдельной механизированной бригады Константину Власенко , который провел 491 сутки на боевой позиции в Харьковской области, причем 232 дня оставался там в одиночестве, несмотря на тяжелое ранение и постоянную угрозу со стороны российских войск.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Власенко выполнял боевые задачи на позиции Вертун вблизи Синьковки Харьковской области. Он сдерживал продвижение российских подразделений, уничтожал их технику и личный состав, а также координировал работу огневых средств и беспилотников своего подразделения.

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15 февраля 2026 года российские войска уничтожили позицию ударами артиллерии и дронов. Власенко и его сослуживец выжили, однако во время отхода попали под новую атаку. Константин получил тяжелые ранения, а его товарищ пропал без вести.

После этого солдат нашел укрытие неподалеку от школы и самостоятельно оказал себе первую помощь, ампутировав стопу. Попытка эвакуировать его с помощью наземного роботизированного комплекса не удалась, так как российские войска уничтожили технику. Другие способы спасения также были слишком опасны из-за постоянных обстрелов. Несмотря на тяжелое состояние, Власенко продолжал следить за действиями противника и передавать важные сведения ВСУ.

Эвакуацию военнослужащего провели 4 октября в рамках совместной операции бойцов трех бригад, подготовка к ней велась несколько месяцев при участии производителя беспилотных систем. Для спасения использовали тяжелый многофункциональный гексакоптер Heavy Shot Аюдаг-6, специально адаптированный для транспортировки человека.

Техническую подготовку аппарата обеспечили сослуживцы Власенко Юрий Гапонюк и Дмитрий Мельничин, а наземную часть операции координировал старший солдат Василий Прокопивнюк. Непосредственно управлял дроном старший солдат Сергей Стоян. После успешной эвакуации солдат Руслан Чернов оказал Власенко первую медицинскую помощь и организовал его доставку в больницу.

Кроме того, Зеленский наградил медалью За спасенную жизнь старшего солдата Сергея Стояна. Других участников операции также планируют отметить государственными наградами — соответствующие представления уже подготовлены.

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20 октября сообщалось о первой в Украине эвакуации раненого военнослужащего с помощью тяжелого беспилотника, на котором с боевой позиции вывезли Константина Власенко. Военный рассказал, что россияне предлагали ему сдаться в плен и оказывали психологическое давление, однако он «не мог себе этого позволить».