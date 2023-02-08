В российской колонии скончался украинец Константин Ширинг, которого обвинили в «шпионаже» 8 февраля, 11:21 Константин Ширинг (Фото:crimeahrg.org)

Украинец Константин Ширинг, осужденный на 12 лет по обвинению в «шпионаже», умер в колонии № 5 в городе Новотроицкое Оренбургской области России, где отбывал незаконное наказание.

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа со ссылкой на источники колонии.

По словам правозащитников, Ширинг нуждался в операции на сердце, обращался за медицинской помощью, однако операцию ему так и не провели.

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Официального подтверждения факта смерти Ширинга от ИК №5 пока нет, формально еще будет проводиться следствие.

По словам главы Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, Ширинг нуждался в медицинской помощи из-за сердечных болезней, но не получил ее.

«Неоказание медицинской помощи нашим гражданам в российских тюрьмах – не единичные случаи, а системная практика. Ответственность за его смерть лежит на администрации колонии. Именно поэтому нужно искать и задействовать все механизмы для освобождения украинских граждан, удерживаемых Россией, потому что условия в колониях РФ — это реальная угроза жизни», — сказала она.

15 апреля 2020 года ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму участников «украинской разведывательно-диверсионной группы», к которой якобы принадлежала «российская военнослужащая Татьяна Кузьменко, подозреваемая в разглашении государственной тайны», и гражданин Украины Константин Ширинг, подозреваемый в «осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы».

По версии ФСБ, Кузьменко, служившая в части прапорщиком, якобы предоставляла Ширингу сведения о численности личного состава полка, ракетном и другом вооружении, о местах его дислокации и т.д. Он, в свою очередь, эту информацию якобы передавал Минобороны Украины.