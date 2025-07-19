«Живой легенды больше нет». На войне погиб 63-летний летчик, полковник ВСУ Константин Оборин

Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, ветеран войны в Афганистане, директор авиаклуба Одесса полковник Константин Оборин, известный под позывным Камикадзе.

О его гибели сообщила дочь Полина в соцсетях в субботу, 19 июля.

«К сожалению, Камикадзе, нашего папы, дедушки, любимого мужа, легендарного воина, живой легенды, больше нет. Это случилось вчера на задании. И да, к сожалению, наш супергерой не бессмертен… Для многих он был надежной опорой», — говорится в публикации.

Одесская волонтерка Екатерина Ножевникова назвала его «человеком-легендой», который, несмотря на свой возраст, оставался на фронте.

Фото: Екатерина Ножевникова/Facebook

«Каждый раз, когда он приезжал к нам, я начинала ныть. Костя, у тебя куча внуков. Тебе уже за 60, ну ты же можешь списаться! Ты обещал! А он говорил: „Нет, я еще повоюю. Ты же видишь, как сейчас с людьми. Должен защищать семью, страну и тебя с девочками“», — пишет волонтер.

Она отметила, что офицер каждый год ездил в Киев, чтобы получить разрешение продолжать службу в связи с превышением предельного мобилизационного возраста.

Военная корреспондентка Наталья Нагорная, которая познакомилась с Обориным во время занятий воздухоплаванием, вспоминает его как «небесного человека».

Фото: Наталья Нагорная/Facebook

«Он писал о себе, что не боится „не жить“. Последнее слово от Кости в моем мессенджере: „Увидимся!“ А еще обещал, что мы победим. И полетаем на воздушном шаре над Одессой. Костя — небесный человек. Рекордсмен Украины по парашютному спорту. Воздухоплаватель. Это то, чем я пытаюсь себя убедить, что он сразу попал на небо. Когда-нибудь на небе мы обязательно увидимся», — говорится в заметке.

Константину Оборину было 63 года. Он возглавлял Союз ветеранов Афганистана в Одессе и авиаклуб в Гидропорту. С начала войны на Донбассе в 2014 году активно помогал украинским военным, а также лично вывозил из плена боевиков «ЛНР» и «ДНР» украинских бойцов — всего 29 человек.

Фото: Полина Оборина/Facebook

После полномасштабного вторжения России присоединился к рядам ВСУ. Несмотря на возраст, ежегодно проходил медкомиссию и добивался разрешения остаться в строю.

В 2022 году Оборин совершил полет над Одессой, развеяв прах своего погибшего ученика — Героя Украины Владислава Бувалкина.