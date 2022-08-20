В Мариуполе совершили покушение на «мэра» — коллаборанта Иващенко — советник городского головы 20 августа, 16:56 Константин Иващенко (Фото:Скриншот видео ZARTAS/YouTube)

В Мариуполе произошло покушение на коллаборанта Константина Иващенко, которого российские оккупанты назначили «мэром» временно захваченного города. Он выжил.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в субботу, 20 августа.

«В Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Иващенко. К сожалению, пока не очень удачно. Но это только начало», — говорится в его Telegram.

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Как сообщает Настоящее время со ссылкой на пропагандиста Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, на въезде в зоопарк, куда ехал коллаборант, якобы было заложено устройство. СМИ также пишут, что никто не пострадал.



12 августа Андрющенко сообщил, что семьи российских оккупантов срочно покинули часть побережья во временно оккупированном Мариупольском районе Донецкой области после взрывов на аэродроме в Крыму. По его словам, у самого Иващенко количество охранников выросло от четырех до семи.

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