«Никогда не боялся ехать куда угодно». На фронте погиб фотограф и военный Константин Гузенко

На фронте погиб фотограф и военный Константин Гузенко. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщил его коллега, журналист Богдан Логвиненко.

«Костю, спасибо тебе за все, спасибо тебе за тебя. Не могу поверить, что тебя больше нет. Соболезнования близким и всему сообществу Ukraїner», — написал Логвиненко.

Он добавил, что познакомился с Костей в 2020 году, когда он присоединился к Ukraїner как фотограф. Больше всего времени они провели вместе во время съемок в 2022 и 2023 годах.

Реклама

«Были вместе и на Юге, и на Востоке, и на Севере. Во всех не слишком безопасных уголках нашей матери, Костя никогда не боялся ехать куда угодно», — поделился Логвиненко.

Читайте также: Погибшая в плену РФ журналистка Виктория Рощина посмертно стала лауреаткой премии Герой свободы прессы

По его словам, впоследствии Гузенко решил присоединиться к Морской пехоте.

«После мы виделись всего несколько раз, Костя заходил в гости, когда бывал в Киеве. Вчера Костя погиб», — добавил Богдан Логвиненко.

«Костя замечательный — талантливый, чуткий, нежный и хрупкий, а одновременно решительный и сильный. Он открывался миру, а мир был открыт для него. Его гибель — невыразимая потеря для родных и близких», — выразил соболезнования военный Владислав Головко.

Дата и место захоронения Константина будут объявлены позже.

Константин Гузенко — киевский документальный и художественный фотограф, медиапродюсер и участник команды Ukraїner. С началом полномасштабного вторжения России он посвятил свою работу фиксации последствий войны и сопротивления украинцев оккупации.

Впоследствии Гузенко присоединился к Вооруженным силам Украины, став пресофицером 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

В мае 2025 года он присоединился к видеопроекту На линии кадра от Украинской ассоциации профессиональных фотографов (UAPP) — серии документальных интервью с украинскими фотографами, которые, став военными, не оставили свое дело.