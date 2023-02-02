«Били каждый день, иногда даже ночью». Бывший российский оккупант рассказал о пытках над украинскими военнопленными

2 февраля, 22:29
Поделиться:
Константин Ефремов (Фото:скриншот видео / Гулагу-нет Официальный канал / YouTube)

Константин Ефремов (Фото:скриншот видео / Гулагу-нет Официальный канал / YouTube)

Бывший российский оккупант рассказал, как украинских военнопленных пытали и угрожали изнасилованием. Об этом сообщает The Guardian.

Старший лейтенант Константин Ефремов сбежал из России в декабре. До этого он провел три месяца во временно захваченном оккупантами Мелитополе.

«Я лично видел, как наши войска пытают украинских солдат… Я чувствую облегчение от того, что наконец-то могу рассказать о том, что видел», — заявил он.

Видео дня

Читайте также:
«Всех просто шли, расстреливали». При отступлении из Лимана оккупанты насиловали и убивали гражданских — перехват СБУ

По словам россиянина, он служил в Чечне в составе 42-й мотострелковой дивизии, а за две недели до начала полномасштабного российского вторжения в Украину его отправили в оккупированный Крым для «военных учений».

Оккупант утверждает, что пытался бежать, узнав, что его отправят в Украину, но испугался срока за дезертирство и вернулся в часть. Он заявил, что 23 мая смог покинуть свою часть и уволиться, а правозащитная группа Gulagu.net помогла ему покинуть Россию. Сейчас он в Мексике.

Читайте также:
Российские командиры поощряли изнасилования на захваченных территориях — NYT
Читайте также:

Николай Полозов (Фото:Рустем Халилов/Facebook) «Путин — за ядерным забором в бункере». Возможно ли наказать не только псковских десантников, но и диктатора? Интервью с адвокатом Полозовым

Ефремов заявил, что видел, как его начальство пытало трех украинских военных, захваченных в плен в Бильмаке Запорожской области в апреле: «На допросах их били целую неделю, каждый день, иногда даже ночью».

По словам оккупанта, узнав о том, что один из пленных — снайпер, россияне избивали его деревянной битой, прострелили руку и ногу. Они сняли с пленного штаны и угрожали изнасиловать его шваброй и привести другого оккупанта, который его изнасилует, а видео отправить девушке снайпера.

Россиянин также рассказал о масштабах мародерства российских оккупантов, которые крали «все от банок с едой до стиральных машин и велосипедов».

BBC называет Ефремова «самым высокопоставленным офицером» российской армии, который открыто рассказал о преступлениях оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/Qla-1MQqVss
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Пытки Российские военные Военные преступления РФ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X