«Били каждый день, иногда даже ночью». Бывший российский оккупант рассказал о пытках над украинскими военнопленными 2 февраля, 22:29 Константин Ефремов (Фото:скриншот видео / Гулагу-нет Официальный канал / YouTube)

Бывший российский оккупант рассказал, как украинских военнопленных пытали и угрожали изнасилованием. Об этом сообщает The Guardian.

Старший лейтенант Константин Ефремов сбежал из России в декабре. До этого он провел три месяца во временно захваченном оккупантами Мелитополе.



«Я лично видел, как наши войска пытают украинских солдат… Я чувствую облегчение от того, что наконец-то могу рассказать о том, что видел», — заявил он.

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По словам россиянина, он служил в Чечне в составе 42-й мотострелковой дивизии, а за две недели до начала полномасштабного российского вторжения в Украину его отправили в оккупированный Крым для «военных учений».

Оккупант утверждает, что пытался бежать, узнав, что его отправят в Украину, но испугался срока за дезертирство и вернулся в часть. Он заявил, что 23 мая смог покинуть свою часть и уволиться, а правозащитная группа Gulagu.net помогла ему покинуть Россию. Сейчас он в Мексике.

Ефремов заявил, что видел, как его начальство пытало трех украинских военных, захваченных в плен в Бильмаке Запорожской области в апреле: «На допросах их били целую неделю, каждый день, иногда даже ночью».

По словам оккупанта, узнав о том, что один из пленных — снайпер, россияне избивали его деревянной битой, прострелили руку и ногу. Они сняли с пленного штаны и угрожали изнасиловать его шваброй и привести другого оккупанта, который его изнасилует, а видео отправить девушке снайпера.

Россиянин также рассказал о масштабах мародерства российских оккупантов, которые крали «все от банок с едой до стиральных машин и велосипедов».

BBC называет Ефремова «самым высокопоставленным офицером» российской армии, который открыто рассказал о преступлениях оккупантов.