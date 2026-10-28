В Конотопе уже до конца суток свет может появиться у всех потребителей — Укрэнерго
Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в Конотопе (Фото: REUTERS/Lee Jae-Won/File Photo)
В Конотопе Сумской области продолжается восстановление электроснабжения после российского обстрела. Ожидается, что уже к концу суток свет может появиться у всех потребителей.
Об этом сообщила пресс-служба НЭК Укрэнерго в среду, 28 октября.
Компания отметила, что на первом этапе из-за ограничений сети подача напряжения будет осуществляться поочередно.
В настоящее время энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы и принимают дополнительные меры для скорейшего восстановления электроснабжения жителей города.
Обновлено в 20:03. Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что ситуация в городе стала более прогнозируемой благодаря помощи правительства и премьер-министра, а также взаимодействию с главой областной военной администрации.
«Укрэнерго» сообщает, что координирует действия совместно с представителями Минэнерго, руководством Сумской областной военной администрации, мэром Конотопа и руководством облэнерго.
Компания отметила, что последствия обстрела требуют сложных технических решений. В то же время, по словам Укрэнерго, существует четкое понимание необходимых шагов, а все задействованные службы сосредоточены на их скорейшей реализации.
Отсутствие электроснабжения в Конотопе — что известно
В ночь на 24 октября российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотниками по Конотопской общине. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры, школа и частные дома.
27 октября мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что сроки восстановления электроснабжения остаются неизвестными. По его словам, местная больница вынуждена работать от генераторов, а в большей части города отсутствует газ.
В то же время водоснабжение осуществляется по графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.
28 октября премьер-министр Сергей Корецкий провел разговор с мэром Конотопа по поводу ситуации в городе. Он поручил Минэнерго совместно с «Укрэнерго» срочно разобраться в ситуации и как можно скорее восстановить электроснабжение.