В Конотопе Сумской области продолжается восстановление электроснабжения после российского обстрела. Ожидается, что уже к концу суток свет может появиться у всех потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК Укрэнерго в среду, 28 октября.

Компания отметила, что на первом этапе из-за ограничений сети подача напряжения будет осуществляться поочередно.

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В настоящее время энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы и принимают дополнительные меры для скорейшего восстановления электроснабжения жителей города.

Обновлено в 20:03. Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что ситуация в городе стала более прогнозируемой благодаря помощи правительства и премьер-министра, а также взаимодействию с главой областной военной администрации.

«Укрэнерго» сообщает, что координирует действия совместно с представителями Минэнерго, руководством Сумской областной военной администрации, мэром Конотопа и руководством облэнерго.

Компания отметила, что последствия обстрела требуют сложных технических решений. В то же время, по словам Укрэнерго, существует четкое понимание необходимых шагов, а все задействованные службы сосредоточены на их скорейшей реализации.

Отсутствие электроснабжения в Конотопе — что известно

В ночь на 24 октября российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотниками по Конотопской общине. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры, школа и частные дома.

27 октября мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что сроки восстановления электроснабжения остаются неизвестными. По его словам, местная больница вынуждена работать от генераторов, а в большей части города отсутствует газ.

В то же время водоснабжение осуществляется по графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.

28 октября премьер-министр Сергей Корецкий провел разговор с мэром Конотопа по поводу ситуации в городе. Он поручил Минэнерго совместно с «Укрэнерго» срочно разобраться в ситуации и как можно скорее восстановить электроснабжение.