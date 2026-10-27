«Никаких прогнозов нет». В Конотопе после российских ударов четвертые сутки отсутствует свет

27 октября, 07:35
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Российские удары оставили Конотоп без света на четвертые сутки (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Российские удары оставили Конотоп без света на четвертые сутки (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Конотоп в Сумской области четвертые сутки остается без света после российских ударов, а сроки восстановления электроснабжения остаются неизвестными.

Об этом рассказал мэр Конотопа Артем Семенихин в эфире Суспільного.

По его словам, в результате российских атак повреждены учебные заведения, а местная больница вынуждена работать с использованием генераторов.

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К тому же в большей части Конотопа нет газа. В то же время водоснабжение осуществляется по графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.

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«К сожалению, прогнозов по свету нет. Никаких прогнозов», — подчеркнул Семенихин.

В Сумыоблэнерго сообщили, что аварийно-восстановительные работы на энергетических объектах продолжаются. Часть потребителей до сих пор остается без света, а скорость восстановления зависит от ситуации с безопасностью и возможности энергетиков работать на поврежденных объектах.

В ночь на субботу, 24 октября, российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Конотопской общине. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры, школа и частные дома.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Сумская область Конотоп Отключения света Война России против Украины удары по энергетике

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