Россияне атаковали Конотоп на Сумщине: в результате попадания поврежден трамвай, в городе отсутствует водоснабжение

Утром в воскресенье, 28 сентября, РФ атаковала Конотоп Сумской области беспилотниками. В городе была слышна серия взрывов, сообщил городской голова Артем Семенихин.

По его словам, по всему городу, кроме двух районов, прекращено водоснабжение. По состоянию на 10:07 над городом еще фиксировались российские БпЛА.

По информации Семенихина, из-за попадания в центре города поврежден трамвай. Погибших нет.

В Конотопской громаде к медикам обратились мужчина и женщина. Предварительно, они получили легкие травмы, сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

28 сентября в результате атаки РФ на Сумскую область погиб человек, еще четыре — получили ранения. Известно о гибели 59-летнего мужчины в Зноб-Новгородской громаде. Повреждены три частных жилых дома, бытовое помещение и магазин, а также два транспортных средства.

Кроме этого, ночью враг нанес удар по городу Сумы беспилотником. Произошло возгорание пяти частных грузовых автомобилей. Пока информации о пострадавших не поступало, уточнили в полиции.

28 сентября РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. В Киеве погибли по меньшей мере три человека, среди них — 12-летняя девочка. В Запорожье ракета попала в многоэтажный дом. Ранения получили более 20 человек.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.