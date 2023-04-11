Ассоциация «Укртютюн» объявляет всеукраинский конкурс для журналистов «КонтраFACTS» 11 апреля, 12:19 Новости компаний Ассоциация «Укртютюн»

Украинская Ассоциация производителей табачных изделий «Укртютюн» совместно с Украинским институтом будущего и при поддержке Киевской организации Национального союза журналистов Украины объявляют о старте всеукраинского конкурса для журналистов «КонтраFACTS» по теме противодействия нелегальной торговле табачными изделиями.

Целью конкурса является информирование общественности о проблеме нелегального табачного рынка в Украине и усиление внимания государственных органов контроля к незаконному обороту табачной продукции.

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Сегодня доля нелегального табачного рынка составляет 21,8% — это каждая пятая пачка сигарет, находящаяся в продаже. Из-за незаконного оборота табачных изделий только в 2022 году государство недополучило 20,7 миллиарда гривен. Несмотря на это, общество в целом относится к незаконной торговле табаком достаточно толерантно, и в частности это происходит из-за низкой осведомленности о проблеме, ее масштабах и последствиях.

Приняв участие в конкурсе журналисты не только получат большое количество новой информации и полезных контактов, но и смогут стать экспертами еще в одной теме, важной как для экономики, так и для общества. К участию принимаются материалы, соответствующие теме конкурса и содержащие данные, связанные с проблемой нелегальной торговли табачными изделиями в Украине. Форматы материалов могут быть текстовые, видео, аудио, включая подкасты и инфографику.

Победители конкурса получат денежные премии от 25 000 до 40 000 тысяч гривен.

Призовой фонд предусматривает мастер-класс от метров журналистики — членов жюри конкурса, посвященный новейшим медиатрендам, а также возможность публикации материала в общенациональном издании.

«Мы верим, что журналисты могут донести до общества информацию о реальном положении вещей, привлечь внимание правоохранителей и чиновников к проблеме незаконной торговли табачными изделиями, разрушить мифы о ее неважности и помочь сформировать нулевую толерантность к этому явлению. Это важно особенно сейчас, в условиях полномасштабной войны, когда недополученные бюджетом налоги напрямую влияют на боеспособность сил обороны, функционирование критической инфраструктуры и социальную сферу», — отметила генеральный директор ассоциации " Укртютюн" Наталья Фесюн.

К участию в конкурсе допускаются материалы, созданные и опубликованные после 07.04.2023 по 11.06.2023 включительно. Участники могут подавать материалы, опубликованные в средствах массовой информации, а также качественный цифровой контент на личных страницах в социальных сетях. Подробнее об условиях конкурса — http://ukrtyutyun.com/contrafacts/