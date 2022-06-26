Конгресс США признает войну России против Украины актом геноцида

26 июня, 03:16
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В Конгрессе есть двухпартийная поддержка Украины (Фото:REUTERS/Jim Bourg)

В Конгрессе есть двухпартийная поддержка Украины (Фото:REUTERS/Jim Bourg)

Обе партии Конгресса США представили проект резолюции, который определит действия российских войск в Украине как акт геноцида.

Об этом сообщается Foreign Policy.

В резолюции законодатели подчеркивают, что российская армия в Украине атакует гражданское население и проводит прямые обстрелы роддомов и медицинских учреждений.

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Также российские оккупанты насильно депортируют на свою территорию сотни тысяч украинцев.

При этом в Конгрессе напоминают, что заявления российской пропаганды, чиновников и лично диктатора Владимира Путина направлены на подрыв украинской государственности и суверенитета.

В документе отмечается, что оккупанты намеренно совершают преступления в Украине. Конгрессмены напоминают, что российский диктатор Путин даже награждает преступников в рядах армии.

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Ранее Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвали мировое сообщество сделать то же самое.

В частности, геноцидом российские преступления уже официально признали Сенат Чехии, Сенат Канады, парламент Эстонии и Сейм Латвии. Такие же решения приняли Литва, Ирландия, Канада и Великобритания.,

https://www.youtube.com/watch?v=RTFtSjtlshI
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Россия Владимир Путин Конгресс США Геноцид Война в Украине Война России против Украины

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