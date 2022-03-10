Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $13,6 млрд экстренного финансирования из-за войны в Украине 10 марта, 06:47 Цей матеріал також доступний українською Здание Капитолия, где проходят заседания Конгресса США (Фото:REUTERS/Erin Scott/File Photo)

Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение $13,6 млрд экстренного финансирования, чтобы помочь Украине, другим восточноевропейским странам, а также усилить возможности Пентагона.

Этот пакет включен в законопроект о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2022 текущего года объемом в $1,5 трлн. Принятие законопроекта позволит избежать шатдауна.

Из $13,6 млрд $6,5 млрд предусмотрено для Пентагона, в том числе $3 млрд на поддержку американских войск в Европе и $3,5 млрд на замену оружия, переданного Украине, пишет Bloomberg. Государственный департамент получит $4 млрд, в том числе на помощь беженцам, экономическую помощь региону и иностранное военное финансирование.

Агентство США по международному развитию получит $2,8 млрд в основном на немедленную гуманитарную помощь. Другое финансирование предоставляется для обеспечения соблюдения санкций и медийное освещения войны в Украине.

Ожидается, что Сенат проголосует за законопроект в пятницу. Затем он будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену.

Слушайте подкаст на эту тему

Члены обеих партий согласны с тем, что позже Конгресс должен предусмотреть дополнительное финансирование. Сумма будет зависеть от того, как будет развиваться война.

«Я думаю, что в долгосрочной перспективе это, вероятно, будет довольно скудным первоначальным взносом», — заявил во вторник сенатор от Коннектикута Крис Мерфи, член комитета по международным отношениям от Демократической партии.



Полномасштабная война России против Украины длится уже две недели: четверг, 10 марта — 15-й день вторжения.



Оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными) и более 1000 боевых бронированных машин.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.