Масштабы и география внутренних конфликтов в России будут увеличиваться — Юсов 5 июня, 23:10 Андрей Юсов (Фото:Cкриншот/YouTube/Суспільне Новости)

Масштабы и география внутренних конфликтов в России будут только увеличиваться. Сейчас Москва применяет внутренние резервы своей армии для подавления повстанцев, но скрывать этот конфликт уже невозможно.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«В последние месяцы эти события только набирают обороты. Увеличивается география деятельности повстанцев, увеличивается количество участников этих действий, и, в конце концов, мы должны рассматривать не только отдельные взятые события на Белгородщине, но в целом в РФ сегодня — это несостоятельное государство», — сказал Андрей Юсов. .

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По его словам, центральные власти РФ неадекватны и события в Белгородской области это демонстрируют.

«Все что-нибудь боеспособное сосредоточено на оккупированных украинских территориях, а на территории самой России — беспорядок, хаос, анархия и безвластие. Это означает, что подобные конфликты могут распространяться в разных уголках этой территории, которая сейчас называется Российской Федерацией», — отметил он. Юсов.

Представитель ГУР МО также отметил, что Москва пока не опрокидывает военных, которые находятся в Украине в Белгородскую область, а пытается ограничиться внутренними ресурсами армии РФ и наносит артиллерийские удары по собственной гражданской инфраструктуре.

«Тот факт, что они уже привлекают собственные вооруженные силы, а также армейскую авиацию, артиллерию — это уже факт доказанный, и соответственно дальше скрывать, что ничего не происходит, путинский режим уже просто не в состоянии», — сказал Юсов.

Российские добровольцы продолжают свою операцию в Белгородской области, которая началась 1 июня.