Столкновения в Петропавловской Борщаговке: после отъезда Буданова журналисту УНИАН нанесли удар ногой в живот

Как сообщает УНИАН, во время конфликта в Петропавловской Борщаговке корреспондент данного издания получил удар ногой в живот (Фото: Суспильне Новини / Дарья Григоренко)

В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, после того как с места конфликта в ночь на 3 ноября уехал глава Офиса президента Кирилл Буданов, на корреспондента УНИАН напали: неизвестный на глазах у правоохранителей ударил его ногой в живот.

Соответствующие видеозаписи были опубликованы в Telegram-канале издания.

Кроме того, как сообщалось в описании к роликам, на видео можно заметить «неизвестных бандитов», которые преследовали мирных жителей и «пытались их покалечить».

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Конфликт в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в СМИ появилась информация о том, что на территории одного из домов в Петропавловской Борщаговке находятся военнослужащие Нацгвардии, в частности мужчины, которые, возможно, самовольно покинули воинскую часть. После этого местные жители собрались у дома, пытались выбить ворота и проникнуть на территорию.

В полиции Киевской области опровергли сообщения о незаконном удержании людей и о погибшем. В то же время правоохранители подтвердили, что получили вызов от сотрудников «частной скорой помощи», которым препятствовали в доступе к пациенту.

На место инцидента также прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он сообщил, что в здании находились военнослужащие, которых вернули в подразделения после самовольного оставления части. На тот момент четверо из них были госпитализированы.

Пивненко подчеркнул недопустимость ненадлежащего обращения с военными, вернувшимися после специальной военной операции, и пообещал проверить информацию о возможном избиении. По результатам проверки должно быть проведено расследование и обнародованы выводы.

Впоследствии столкновения обострились: неизвестные бросали дымовые шашки, разбили окна и забор возле дома. На место прибыл руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а людей, находившихся в доме, начали выводить.

Как позже заявил глава ОП, во временном пункте дислокации корпуса «Азов» в Петропавловской Борщаговке в Киевской области находились 14 человек. Военнослужащих должны были вывезти оттуда и доставить в больницу, однако толпа блокировала автобус.

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Буданов, в частности, назвал события у здания «классической уличной акцией», которая, по его мнению, не должна была иметь место, и подчеркнул, что блокировка автобуса препятствует оказанию медицинской помощи военным, которые в ней нуждаются.