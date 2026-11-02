Буданов прибыл на место событий в Петропавловской Борщаговке, где продолжаются столкновения
Участники митинга продолжают требовать освободить военнослужащих Национальной гвардии (Фото: 24 Канал/ YouTube / скриншот из видео)
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов прибыл на место событий в Петропавловской Борщаговке Киевской области, где продолжается конфликт возле дома, в котором находились военнослужащие Национальной гвардии.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа, находящийся на месте событий.
По его информации, людей, находившихся внутри помещения, начали выводить.
УНИАН сообщает, что Буданов пообщался с подростком, которого обнаружили на месте событий. Он помог подростку связаться с сестрой и договорился, чтобы родственники приехали и забрали его домой.
Парень объяснил, что пришел туда «с пацанами».
Он помог подростку связаться с сестрой и договорился о том, чтобы родственники приехали и забрали его домой.
Кроме того, Буданов пообщался с толпой, собравшейся возле дома.
В то же время участники митинга продолжают требовать освободить военнослужащих Национальной гвардии.
Как сообщает корреспондент hromadske, столкновения обострились: неизвестные запускают дымовые шашки, разбили окна и забор возле дома.
Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что частный дом в Петропавловской Борщаговке в Киевской области использовался в качестве временного пункта размещения мобилизованных. Он также признал, что военных необходимо срочно переместить из-за угрозы российского удара.
Ранее в сети распространялись неподтвержденные сообщения о том, что якобы вооружённые люди удерживают в подвале одного из домов около 40 заложников, часть из которых находится в тяжёлом состоянии, и не пускают к ним медиков.
По данным полиции Киевской области, к ним обратились сотрудники «частной службы скорой помощи», которым не позволяли подойти к одному человеку.
Полиция заявила, что информация о том, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом незаконно удерживают людей и что кто-то из них погиб, не соответствует действительности.