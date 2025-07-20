Правоохранители подчеркивают, что все участники конфликта в метро Киева установлены и опрошены (Фото: Полиция Киева/Facebook)

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители подчеркивают, что все участники события, которые фигурировали на видео, установлены и опрошены.

«Девушка отказалась от каких-либо обвинений мужчине. В случае, если она обратится с заявлением в полицию, действиям другого участника конфликта будет дана правовая оценка согласно нормам действующего законодательства», — добавили в полиции.

Фото: Скриншот Поліція Києва/Facebook

18 июля СМИ писали, что в метро Киева женщина кричала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора, чем спровоцировала конфликт с другим пассажиром, который ее ударил.

Местные Telegram-каналы утверждали, что в вагоне метро пассажирка ругалась и, в частности, кричала «Слава России!». Также в Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина ударил женщину рукой по голове, а затем толкнул ее ногой. После этого несколько других пассажиров предложили высадить женщину из вагона.

Позже полиция нашла и привлекла к административной ответственности 25-летнюю жительницу Киева. Во время разговора с правоохранителями она объяснила, что находилась в состоянии алкогольного опьянения и своих действий якобы не помнит. Напилась же из-за проблем в личной жизни.