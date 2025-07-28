В ТЦК заявили, что в Кременчуге женщина бросила камень в стекло их служебного автомобиля, ее задержала полиция

По данным ТЦК, женщину, которая бросила камень в их авто, задержала полиция (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)

В Кременчуге Полтавской области женщина бросила камень в стекло автомобиля Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом заявили в Полтавском областном ТЦК и СП.

Там сообщили, что 27 июля между гражданскими и представителями ТЦК произошел конфликт, в ходе которого женщина бросила камень в заднее стекло служебного автомобиля.

На место происшествия вызвали полицию, которая задержала женщину. В Службу безопасности Украины направили представление о возможном препятствовании законной деятельности ВСУ.

В ТЦК также напомнили, что согласно статье 114−1 Уголовного кодекса Украины за препятствование законной деятельности ВСУ предусмотрено от 5 до 8 лет тюрьмы.

Ранее в ТЦК сообщили, что 25 июля группа гражданских лиц на Полтавщине заблокировала транспортное средство, которым мобилизованные направлялись в учебный центр.

По данным ТЦК, несколько мобилизованных после этого покинули место происшествия и скрылись в неизвестном направлении.