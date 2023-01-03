«Ты испугаешься, урод». В Киевской области местный депутат плевался и угрожал патрульному — видео 3 января, 11:09 Полицейские и депутат во время конфликта в Киевской области (Фото:Скриншот по видео / Полиция Киевской области / Facebook)

В поселке Ракитное Киевской области 24 декабря произошел конфликт между местным депутатом и полицейским. Чиновник после начала комендантского часа угрожал патрульной расправой и скрылся с места происшествия.

Во вторник, 3 января, видео конфликта обнародовала Нацполиция Киевской области в Facebook.

По данным правоохранителей, 24 декабря около 23:20 патрульные остановили Audi вблизи заправки в поселке Ракитное: у водителя автомобиля были признаки алкогольного опьянения. После этого на место происшествия подъехал Mitsubishi, которым управлял 65-летний местный депутат: он вышел из автомобиля и начал безосновательно обвинять сотрудников полиции.

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Полицейские утверждают, что в дальнейшем представитель власти спровоцировал конфликт, агрессивно вел себя, оказывал неповиновение патрульным, сорвал и повредил нагрудную камеру и угрожал им физической расправой.

На записи с бодикамеры видно, как во время бурного разговора с депутатом патрульный дважды спросил у него «чего вы плюетесь?», после чего подозреваемый сказал:

«Ты испугаешься, урод. Ты, с*ка, будешь знать. Я сегодня буду знать, где ты живешь, фамилия, все».

В полиции добавили, что депутата пытались задержать, но он сопротивлялся и скрылся.

Правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством, насилием или уничтожением имущества работнику правоохранительного органа). Если вина депутата будет доказана, ему грозят до 2 лет исправительных работ, или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет.