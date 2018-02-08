Конфликт вокруг офиса Вестей в Киеве: новых владельцев вытеснили с одного этажа

Неизвестные вытеснили представителей АРМА с одного этажа

Вечером в четверг, 8 февраля, конфликт вокруг офиса издания Вести в бизнес-центре Гулливер в Киеве обострился, представителей компании-управителя вытеснили с одной из трех этажей.

Об этом сообщили в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученным от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"На эту минуту путем физического давления представителей компании-управителя вытеснили из помещений на одном из этажей здания", - говорится в заявлении.

По данным АРМА, представители компании-управителя столкнулись с сопротивлением со стороны неустановленных лиц, которые называют себя представителями собственника помещений или представителями компании-балансодержателя здания бизнес-центра.

Агентство сообщает, что участники конфликта применили дымовые шашки, в результате чего сработала пожарная сигнализация, неизвестные лица также разрушают входные двери кувалдами.

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Напомним, что конфликт в офисе Вестей вспыхнул после того, как утром 8 февраля с помощью правоохранителей компании-управителю был передан офис издания на 31, 32 и 33 этажах бизнес-центра Гулливер в Киеве.