Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Алексей Бондарев
Китайцы на Луне и самый жаркий год в истории
Питер Сантенелло
Граница с неизведанным. Путешествие в Таджикистан
Виталий Сыч
Истинные ценности
Наталья Кадя
Глубоко личное

Конфликт на футбольном стадионе в Одессе: полиция открыла уголовное производство

Сегодня, 21:37
438
Цей матеріал також доступний українською

Полиция обвинила болельщиков в применении мощной пиротехники

После событий в Одессе на матче Черноморец - Ворскла начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

Как сообщили в полиции, производство открыто по заявлению дирекции стадиона Черноморец.

Кроме того, несколько человек привлечены к административной ответственности.

Ранее волонтер Роман Синицын заявил, что в Одессе после футбольного матча Черноморец - Ворскла местная полиция применила силу, а затем задержала ультрас, которые развернули баннеры с надписью Кремль, покайся! и названиями украинских судов, захваченных Россией.

Полиция отвергает обвинения в свой адрес, заявляя, что во время матча были совершены хулиганские действия с применением мощной пиротехники, что привело к срыву матча и жалобам от других зрителей и администрации.

Теги:   Одесса Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 21:37

article_img
Конфликт на футбольном стадионе в Одессе: полиция открыла уголовное производство

ТОП-3 мнений

Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
4289
Питер Сантенелло - фото
Питер Сантенелло
Граница с неизведанным. Путешествие в Таджикистан
1256
Егор Соболев - фото
Егор Соболев
Субъект под охраной
638
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
11381
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Через семь минут вы скажете все
5291
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
4939
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28975
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25108
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20608

Читайте также

Гаджеты

Сегодня, 18:56

article_img
Жить в чистоте. 13 лучших эко-каналов в Telegram - выбор редакции
Час відповідати

Сегодня, 11:33

article_img
Большое интервью. Главный военный прокурор Матиос - об аксиомах, фетишах и критике власти
Украина

Сегодня, 11:25

article_img
“Хочете знімати, як будемо стояти в полі?”. Как работает новый экспресс Киев-Борисполь - репортаж