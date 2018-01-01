Конфликт на футбольном стадионе в Одессе: полиция открыла уголовное производство Сегодня, 21:37 438 Цей матеріал також доступний українською Полиция обвинила болельщиков в применении мощной пиротехники

После событий в Одессе на матче Черноморец - Ворскла начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

Как сообщили в полиции, производство открыто по заявлению дирекции стадиона Черноморец.

Кроме того, несколько человек привлечены к административной ответственности.

Ранее волонтер Роман Синицын заявил, что в Одессе после футбольного матча Черноморец - Ворскла местная полиция применила силу, а затем задержала ультрас, которые развернули баннеры с надписью Кремль, покайся! и названиями украинских судов, захваченных Россией.

Полиция отвергает обвинения в свой адрес, заявляя, что во время матча были совершены хулиганские действия с применением мощной пиротехники, что привело к срыву матча и жалобам от других зрителей и администрации.