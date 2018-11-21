Конфликт между активистами и дальнобойщиками под Полтавой: полиция открыла уголовные дела

Под Полтавой "евробляхеры" напали на грузовики

Полиция Полтавской области открыла уголовные производства по факту конфликта между водителями грузовиков и участниками протеста водителей автомобилей с еврономерами.

Как сообщили в областной полиции, во время акции по блокированию дорог утром 21 ноября два водителя "не предоставили преимущество пешеходам, находившимся на нерегулируемом пешеходном переходе, чем создали им опасности".

Со стороны активистов, как отметили полицейские, была применена физическая сила. Протестующие повредили пластиковую обшивку кабины одного из грузовика, оторвали дворники и повторитель поворота, вызвали вмятины по кузову.

По факту повреждения автомобиля полиция возбудила уголовные производства по части 2 статьи 296 (хулиганство, совершенное группой лиц), а также по части 1 статьи 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).

На водителей грузовиков составили админпротоколы по части 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения).

Напомним, что на трассе у села Супруновка под Полтавой во время акции протеста владельцы нерастаможенных автомобилей напали на двух дальнобойщиков, которые пытались проехать по заблокированным дорогам.

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Напомним, что 20-21 ноября во всех областях Украины прошла всеукраинская акция протеста, организованная владельцами автомобилей на еврономерах. Активисты заблокировали ряд дорог государственного значения.

21 ноября после решения МВД о разблокировании всех дорог лидеры движения АвтоЕвроСила заявили, что прекращают блокирование дорог по территории Украины.