Сообщения о разногласиях внутри Кремля набирают обороты, подрывая стабильность режима Путина — ISW 8 октября, 09:41 Слухи о расколе в Кремле подрывают видимость силы режима Путина (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Информация о разногласиях внутри Кремля, обнародованная западными СМИ, стремительно распространяется в РФ, подрывая видимость стабильности режима российского диктатора Владимира Путина. Российские блоггеры предположили, что у Кремля есть две фракции, одна из которых не поддерживает войну.

Об этом в своей новой сводке по итогам 6 октября сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что слухи о противостоянии в ближайшем окружении диктатора «подорвали впечатление силы и контроля».

Видео дня

"Некоторые российские блоггеры после резкой критики главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителя ПИК Вагнера Евгения Пригожина в сторону российского высшего военного командования начали предполагать, что в Кремле есть две фракции", - указали в ISW.

Специалисты рассказали, что Кадыров и Пригожин являются частью фракции, стремящейся продолжать войну и достигать своих идеологических целей независимо от цены.

В то же время, оппозиционная к ним фракция состоит из чиновников, которые хотят вести переговоры с Западом, чтобы сохранить свои активы и резиденции, но слишком боятся прямого противостояния с Путиным.

В Институте изучения войны объяснили, что презентация фундаментальных разногласий в ближайшем окружении Путина и вызовы его решению, даже если они тихие, могут изобразить диктатора слабым.

"Правдивость или ошибочность этой презентации менее важна, чем ее введение в аудиторию, на которую Путин больше всего полагается для дальнейшей поддержки в своей войне", - добавили аналитики.

По информации, полученной разведкой США, человек в ближайшем окружении российского диктатора Путина в последние недели непосредственно выражал ему свое несогласие с его действиями в войне России против Украины.

Информацию признали достаточно важной, поэтому она была включена в ежедневный брифинг президента США Джо Байдена по разведке, а также другим официальным лицам США.