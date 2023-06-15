Конфликт Черновола с Михайловой: Порошенко призвал прекратить «срачи» 15 июня, 17:31 Скриншот из видеообращения Петра Порошенко (Фото:Пресс-служба Европейская солидарность Европейская солидарность)

Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко прокомментировал конфликт между бывшим народным депутатом Тарасом Чорноволом и парамедиком Алиной Михайловой. Политик призвал украинцев прекратить внутренние конфликты и сосредоточиться на помощи ВСУ.

Видео с обращением Порошенко обнародовала пресс-служба Евросолидарности.

Порошенко отметил, что главной мощью украинского народа является внутреннее единство, а единственным врагом Украины является российский диктатор Владимир Путин.

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Пятый президент обратился к украинцам с призывом о единении и поддержке Вооруженных сил Украины, для победы в войне России против Украины.

«Я понимаю, что устали, я понимаю, что нервы. Но надо прекратить срач, извините на слове. Надо держать единство вплоть до нашей полной победы. И это послание, которое я хочу передать от наших военных с фронта: единство, поддержка Вооруженных Сил и победа превыше всего», — подчеркнул Порошенко.

Черновол и Михайлова — что известно о конфликте

Ранее Чорновил, который является политически лояльным к Порошенко и его партии, опубликовал у себя в Telegram фрагмент интервью Михайловой журналистке Янине Соколовой в эфире 5 канала и назвал парамедика «подолигархической шмарой».

После резкой критики со стороны пользователей соцсетей он удалил сообщение и заявил, что не оскорблял лично военнослужащую, а писал о «тенденциях» на телевидении.

В ответ Михайлова заявила, что Чорновил «недостоин фамилии, наследия и памяти» своего отца.

13 июня в Киеве Черновола облили зеленкой и бросили в мусорный бак под выкрики «Ганьба» и «Предатель украинского народа».

Михайлова отреагировала на инцидент, заявив, что «в соцсетях гуляет видео, где бывшего регионала, политическую проститутку и руководителя штаба Януковича бросают в мусорник».