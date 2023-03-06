Предметы искусства из резиденций Януковича передадут музеям, которые ограбили оккупанты 6 марта, 18:26 Виктор Янукович (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)

Конфискованные у беглого экс-президента Виктора Януковича культурные ценности передадут украинским музеям, которые ограбили российские оккупанты.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информполитики, многие из 537 предметов искусства, изъятые из резиденции Межигорье и охотничьего дома Сухолучье, представляют высокую культурную и художественную ценность.



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«Мы планируем передать предметы профильным музеям, в том числе тем, которые подверглись разрушениям в результате российской агрессии и были ограблены россиянами», — заявил глава Минкульта Александр Ткаченко.

Сейчас имущество Януковича, переданное государству, хранится в Национальном художественном музее. Минкульт должен принять решение и передать его в конкретные музеи.

Среди изъятых предметов искусства:

картины известных художников, в том числе Вид Феодосии в лунную ночь Ивана Айвазовского и Вид на долину Анио у Тиволи К. Моргенштерна;

книга Апостол, изданная Иваном Федоровым во Львове в 1574 году;

иконы Божией Матери Скоропослушница ( Афон, начало ХІХ века), Христос Вседержитель ( конец ХІХ — начало ХХ века), Троица Старозаветная ( конец ХVІІІ — начало ХІХ века, Киево-Печерская Лавра) и другие;

Афон, начало ХІХ века), Христос Вседержитель конец ХІХ — начало ХХ века), Троица Старозаветная конец ХVІІІ — начало ХІХ века, Киево-Печерская Лавра) и другие; вазы, деревянные скульптуры, напольные часы в стиле Людовика ХV ( 1765 год, Франция), монета с Крестом Евфросинии Полоцкой, памятные медали В память 200-летия победы в войне 1812 года, мощи Святого Виктора, горшок периода Трипольской культуры и так далее.

Кабинет Министров 3 марта передал в управление Фонда госимущества конфискованные активы беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Высший антикоррупционный суд 14 декабря 2022 года конфисковал имущество Виктора Януковича — его недвижимость, участки, паркоместа, деньги на счетах, а также 537 культурных ценностей, среди которых книги, иконы, картины, мебель, часы, сабли, ружья и пушку XIX века.

24 января 2019 года Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. В декабре 2021-го Верховный Суд оставил приговор в силе.



В мае 2020-го Януковича заочно арестовали по делу об узурпации власти. 25 марта 2021 года Киевский апелляционный суд оставил в силе это решение.



В начале октября 2021-го Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Януковича по делу о завладении резиденцией Межигорье.

