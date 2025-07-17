10−11 июля 2025 года в столице Италии Риме состоялась четвертая Ukraine Recovery Conference (URC 2025) — международное событие высокого уровня, которое объединило политических лидеров, представителей бизнеса, финансовых институтов, общественного сектора из Украины и всей Европы для координации усилий по восстановлению и модернизации Украины.

Мероприятие стало платформой для важных решений, стратегических договоренностей и презентации инновационных инициатив.

Как представители одного из крупнейших украинских банков в конференции приняли участие топ-менеджеры банка ПУМБ во главе с председателем правления Сергеем Черненко. Участие в событии в очередной раз продемонстрирует многолетнюю системную поддержку Украины со стороны банка. В непростых условиях полномасштабной войны ПУМБ остается одним из двигателей восстановления экономики, поддержки социальной устойчивости и интеграции Украины в европейское сообщество. Также в мероприятии приняли участие и другие бизнесы группы SCM: Метинвест, ДТЭК, Лемтранс и UMGI.

Фото: ПУМБ

Особым событием конференции стала иммерсивная инсталляция «НЕЗЛАМНА УКРАЇНА». Инсталляция приглашала гостей в глубокое эмоциональное путешествие, в котором сошлись память, идентичность и стойкость украинского народа. Проект был реализован в сотрудничестве Культурной ассоциации BORISTENE, итальянской студии SARAVÁ и украинского центра цифрового наследия Skeiron. Высокие технологии, эстетика и нарративная сила экспозиции позволили зафиксировать то, что война пытается уничтожить, и что мир должен защитить. Создание инсталляции профинансировано банком ПУМБ и группой SCM.

«Эта инсталляция — не просто технологическое достижение. Это голос Украины. Голос нашей истории, нашей памяти, нашей борьбы и нашей непокорности. Через искусство, через эмоции, через глубокое уважение к своему наследию мы рассказываем миру о том, кто мы и почему нас невозможно победить.

Мы благодарны нашим партнерам из Boristene, Skeiron и Sarava за эту невероятную работу. И благодарим всех, кто разделяет веру в то, что украинская культура — это также фронт, и она заслуживает быть услышанной в каждом уголке мира", — отметил Сергей Черненко в своей речи на открытии инсталляции.

Среди других гостей инсталляцию посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: ПУМБ

Также 10 июля в рамках конференции заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников выступил с докладом на тему «Ukrainian Banks: Transformation, Competition & Leadership», в котором рассказал о вызовах, с которыми сталкиваются украинские банки из-за войны, и о необходимости обеспечения равного доступа отечественных банков к международным финансовым программам.

Участие ПУМБ в конференции стало очередным подтверждением важной роли ответственного бизнеса в развитии новой сильной Украины.