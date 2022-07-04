Для восстановления Украины. Киевстар и Министерство цифровой трансформации подписали Меморандум о сотрудничестве 4 июля, 20:45 Новости компаний Киевстар

Меморандум о сотрудничестве по обеспечению противодействия информационным угрозам со стороны государства-агрессора, киберзащиты, восстановления и развития цифровой инфраструктуры Украины подписан

4−5 июля 2022 года Швейцария совместно с Украиной проводит международную конференцию по восстановлению Украины (URC 2022) в городе Лугано (Швейцария).

Сначала она планировалась как пятая конференция по реформам в Украине. Это ежегодное политическое мероприятие высокого уровня стало продолжением четырех предыдущих конференций, проведенных в Великобритании, Канаде, Дании и Литве. Именно на этих встречах представители нашей страны могли осветить прогресс Украины по реформированию и обсудить актуальные приоритеты в плане дальнейших реформ.

Впрочем, полномасштабная война России против Украины внесла свои внезапные коррективы. Украина и Швейцария решили продолжить организацию конференции, но переориентировали приоритеты на тему, более актуальную для нашей страны в текущих условиях.

4 июля 2022 телеком-оператор Киевстар и Министерство цифровой трансформации Украины подписали Меморандум о сотрудничестве в сферах обеспечения противодействия информационным угрозам государству, усиления киберзащиты, восстановления и развития цифровой инфраструктуры и реализации ключевых задач, инициированных Президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках фандрайзинговой платформы United-24.

Подписантами меморандума стали телеком-оператор Киевстар и Министерство цифровой трансформации Украины. В рамках Меморандума телеком-оператор выделяет 300 000 000 грн помощи, направленных на послевоенное восстановление цифровой инфраструктуры, а также усиление киберзащиты государства. Меморандум о сотрудничестве засвидетельствовали своими подписями Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, и Александр Комаров, президент компании Киевстар.

Комментируя это событие, Александр Комаров отметил: «За 25 лет своего существования Киевстар инвестировал более $6 млрд в экономику Украины и развитие телеком-рынка. Сегодня мы заявили о намерениях выделить для страны 300 000 000 грн помощи, которые будут использованы для восстановления цифровой инфраструктуры. Своим примером мы хотим вдохновить другие украинские и иностранные компании делать инвестиции в целях приближения победы и мирного будущего государства».

И это не первый опыт Киевстара по участию в гуманитарных проектах. С начала войны компания перечислила благотворительным фондам более 33 млн грн и предоставила абонентам безвозмездных сервисов более чем на 420 млн грн. Кроме того, с начала войны компания заплатила более 4,2 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет.

Несмотря на все, в центре внимания национального телеком-оператора всегда были вопросы модернизации и развития цифровой инфраструктуры, а ключевым приоритетом — внедрение новых технологий. В частности, Киевстар за последние пять лет инвестировал более 23 млрд грн в развитие в Украине новых технологий связи — 4G/LTE.

Что касается социального партнерства между Киевстаром и Министерством цифровой трансформации Украины, то приоритетными направлениями станут: модернизация и строительство цифровой инфраструктуры государства, дальнейшее развитие новых технологий и реализация ключевых задач, инициированных президентом Украины в рамках фандрайзинговой платформы United-24.

В рамках сотрудничества Министерства цифровой трансформации и Киевстар в течение года со дня подписания меморандума компания проведет благотворительные перечисления на соответствующий счет, открытый в Национальном Банке Украины, на общую сумму 300 млн грн. Со своей стороны Министерство цифровой трансформации Украины обеспечит наиболее эффективное использование этой помощи в соответствии с целями и задачами Меморандума.

Подписание Меморандума между Киевстаром и Министерством цифровой трансформации Украины — это очередной этап сотрудничества, направленный на укрепление экономического суверенитета Украины путем развития новых технологий, внедрения цифровых сервисов и цифровой культуры в экономику и жизнь страны.

«Деятельность Киевстар — это действительно полезные дела для людей и родной страны и реальный вклад в улучшение жизни украинцев. Отстраивая инфраструктуру, снабжая страну современной мобильной связью и высокоскоростным интернетом, мы помогаем победе и приближению мира в Украине», — убежден Александр Комаров.

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