Конференция Innovating Education: как обучать новое поколение в новых реалиях
Genesis
2 мая 2026 года состоится масштабная конференция для преподавателей ЗВО. Мероприятие организует экосистема продуктовых ІТ-компаний Genesis при поддержке Минцифры и МОН. Событие объединит педагогов, представителей государства и бизнеса для эффективного диалога, нетворкинга и усиления сотрудничества с продуктовым ІТ-сектором. Цель — вместе найти ответы на ключевой вопрос: как обучать новое поколение студентов в новых реалиях.
Почему это важно?
Участники получат практические кейсы, а также овладеют действенными инструментами для взаимодействия с поколениями Z и Альфа.
Кроме этого, они получат важные инсайты реформы, которые помогут подготовиться к изменениям, которые принесет профильное среднее образование. Дополнительным преимуществом станет нетворкинг, предусматривающий прямой диалог с экспертами МОН, Минцифры, KSE, УКУ, НаУКМА, Львовской политехники, КНЭУ имени Вадима Гетьмана, Русановского лицея, INSCIENCE, EdCamp Ukraine и экосистемы Genesis.
Что в фокусе?
Программа строится вокруг трех векторов:
Трансформация образования: как ЗВО подготовиться к вызовам, которые принесет реформа старшей школы и стремительное изменение технологий.
Критическое мышление vs ИИ: как научить студентов анализировать и использовать нейросети как «усилитель».
Адаптивность и устойчивость: как сохранять качество образования и собственную устойчивость, когда изменения становятся нормой, а не исключением.
Как присоединиться?
Участие в конференции бесплатное при условии предварительной регистрации.
Формат: онлайн-трансляция.
Регистрация и детали: https://cutt.ly/ZtD5WeL2