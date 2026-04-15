Конференция Innovating Education: как обучать новое поколение в новых реалиях

15 апреля, 16:47
Новости компаний
Genesis

Genesis

2 мая 2026 года состоится масштабная конференция для преподавателей ЗВО. Мероприятие организует экосистема продуктовых ІТ-компаний Genesis при поддержке Минцифры и МОН. Событие объединит педагогов, представителей государства и бизнеса для эффективного диалога, нетворкинга и усиления сотрудничества с продуктовым ІТ-сектором. Цель — вместе найти ответы на ключевой вопрос: как обучать новое поколение студентов в новых реалиях.

Почему это важно?

Участники получат практические кейсы, а также овладеют действенными инструментами для взаимодействия с поколениями Z и Альфа.

Кроме этого, они получат важные инсайты реформы, которые помогут подготовиться к изменениям, которые принесет профильное среднее образование. Дополнительным преимуществом станет нетворкинг, предусматривающий прямой диалог с экспертами МОН, Минцифры, KSE, УКУ, НаУКМА, Львовской политехники, КНЭУ имени Вадима Гетьмана, Русановского лицея, INSCIENCE, EdCamp Ukraine и экосистемы Genesis.

Что в фокусе?

Программа строится вокруг трех векторов:

  • Трансформация образования: как ЗВО подготовиться к вызовам, которые принесет реформа старшей школы и стремительное изменение технологий.

  • Критическое мышление vs ИИ: как научить студентов анализировать и использовать нейросети как «усилитель».

  • Адаптивность и устойчивость: как сохранять качество образования и собственную устойчивость, когда изменения становятся нормой, а не исключением.

Как присоединиться?

Участие в конференции бесплатное при условии предварительной регистрации.

Теги:   Конференция Преподаватели Образование Реформа

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